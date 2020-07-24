Українську рибу та ракоподібних найбільше купують Німеччина і Данія
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. За п’ять місяців Україна експортувала риби та ракоподібних на 10,6 млн доларів, найбільше такої продукції у грошовому вираженні купила Німеччина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держрибагентства.
“За даними Державної служби статистики України, протягом січня-травня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на понад 10,6 млн дол. США”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що це на 8,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
“Так, 31% всього експорту української риби та ракоподібних у грошовому вимірі припадає на Німеччину (3 358,4 тис. дол. США). До Данії поставлено 20% продукції на 2 097,3 тис. дол. США”, — додається у повідомленні.
Повідомляється, що також значні поставки здійснено до Литви (на 958,6 тис. дол. США), Молдови (на 703,1 тис. дол. США), Ізраїлю (на 659,5 тис. дол. США), Нідерландів (на 551,5 тис. дол. США) та Франції (на 551,3 тис. дол. США).
Нагадаємо, протягом січня-квітня 2020 року Україна експортувала рибного філе на 5,3 млн доларів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.