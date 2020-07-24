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Украинскую рыбу и ракообразных болше всего покупают Германия и Дания

Украинскую рыбу и ракообразных болше всего покупают Германия и Дания

Киев  •  УНН

 • 20190 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. За пять месяцев Украина экспортировала рыбы и ракообразных на 10,6 млн долларов, больше всего такой продукции в денежном выражении купила Германия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

"По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-мае 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки рыбы и ракообразных на более чем 10,6 млн долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Так, 31% всего экспорта украинской рыбы и ракообразных в денежном выражении приходится на Германию (3 358,4 тыс. долл. США). В Данию поставлено 20% продукции на 2 097,3 тыс. долл. США", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что также значительные поставки осуществлены в Литву (на 958,6 тыс. долл. США), Молдову (на 703,1 тыс. долл. США), Израиль (на 659,5 тыс. долл. США), Нидерланды (на 551,5 тыс. долл. США) и Францию (на 551,3 тыс. долл. США).

Напомним, в течение января-апреля 2020 года Украина экспортировала рыбного филе на 5,3 млн долларов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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