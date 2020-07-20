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Україна наростила прибутки від експорту рибного філе на 7%

Україна наростила прибутки від експорту рибного філе на 7%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Протягом січня-квітня 2020 року Україна експортувала рибного філе на 5,3 млн доларів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держрибагентства.

“За даними Державної служби статистики України, протягом січня-квітня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 859 тонн свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе та іншого м’яса риб на 5,3 млн дол. США. Такий результат у грошовому вимірі на 324,8 тис. дол. США (7%) більше, ніж за аналогічний період 2019 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільшим покупцем українського свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе в грошовому вимірі стала Німеччина — 324 тонни на 2,1 млн дол. США (40% всього експорту). Також значні поставки здійснено до Данії (230 тонн на 1,3 млн дол. США), Нідерландів (106 тонн на 530,2 тис. дол. США), Франції (30 тонн на 472,7 тис. дол. США), Литви (70 тонн на 371,4 тис. дол. США) та Угорщини (25 тонн на 165,2 тис. дол. США).

У розрізі товарних позицій найбільше за чотири місяці 2020 року експортовано такого свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе (в абсолютному вимірі):

  • лосося тихоокеанського (нерка, горбуша, кета, чавича, кижуч, сима, форель Біва), атлантичного та дунайського — 267 398 кг на 2 129,5 тис. дол. США;
  • тріски — 193 869 кг на 981,5 тис. дол. США.

Нагадаємо, протягом січня-квітня Україна експортувала 191,7 тонни живої та свіжої риби, вартістю 238,9 тисячі доларів

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