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За чотири місяці Україна експортувала понад 190 тонн риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Протягом січня-квітня Україна експортувала 191,7 тонни живої та свіжої риби, вартістю 238,9 тисячі доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства рибного господарства.

"За даними Державної служби статистики України, протягом січня-квітня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 191,7 тонни живої та свіжої (охолодженої) риби на 238,9 тис. дол. США", - сказано у повідомленні.

Так, 98% експорту української живої риби (189,3 тонни на 224,3 тис. дол. США) припало на Молдову. Незначні поставки здійснено також до Білорусі та Ізраїлю.

Зазначається, що найбільшим покупцем вітчизняної свіжої або охолодженої риби стала Туреччина – 2 041 кг на 9,3 тис. дол. США, з них – 1 978 кг калкана на 8,9 тис. дол. США.

Незначні поставки здійснено також у Ліберію, Австрію, Мальту, Кіпр, Панаму, Сент-Кітс і Невіс, Сейшельські та Маршаллові острови.

У розрізі товарних позицій за січень-квітень 2020 року найбільше експортовано такої живої та свіжої або охолодженої риби (в абсолютному вимірі):

- коропа – 184 394 кг на 223,2 тис. дол. США;

- калкана – 1 978 кг на 8,9 тис. дол. США.

Нагадаємо, за I квартал 2020 року експорт української мороженої риби збільшився на 22%.

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