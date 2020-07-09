За четыре месяца Украина экспортировала более 190 тонн рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В течение января-апреля Украина экспортировала 191,7 тонны живой и свежей рыбы, стоимостью 238,9 тысячи долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства.
"По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-апреле 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки 191,7 тонны живой и свежей (охлажденной) рыбы на 238,9 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.
Так, 98% экспорта украинского живой рыбы (189,3 тонны на 224,3 тыс. долл. США) пришлось на Молдову. Незначительные поставки осуществлены также в Беларусь и Израиль.
Отмечается, что крупнейшим покупателем отечественной свежей или охлажденной рыбы стала Турция - 2041 кг на 9,3 тыс. долл. США, из них - 1978 кг калкана на 8,9 тыс. долл. США.
Незначительные поставки осуществлены также в Либерию, Австрию, Мальту, Кипр, Панаму, Сент-Китс и Невис, Сейшельские и Маршалловы острова.
В разрезе товарных позиций за январь-апрель 2020 года всего экспортировано такой живой и свежей или охлажденной рыбы (в абсолютном выражении):
- карпа - 184 394 кг на 223,2 тыс. долл. США;
- калкана - 1978 кг на 8,9 тыс. долл. США.
Напомним, за I квартал 2020 года экспорт украинской мороженой рыбы увеличился на 22%.