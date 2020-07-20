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Украина нарастила доходы от экспорта рыбного филе на 7%

Украина нарастила доходы от экспорта рыбного филе на 7%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. В течение января-апреля 2020 года Украина экспортировала рыбного филе на 5,3 млн долларов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

"По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-апреле 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки 859 тонн свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе и прочего мяса рыб на 5,3 млн долл. США. Такой результат в денежном выражении на 324,8 тыс. долл. США (7%) больше, чем за аналогичный период 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейшим покупателем украинского свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе в денежном выражении стала Германия - 324 тонны на 2,1 млн долл. США (40% всего экспорта). Также значительные поставки осуществлены в Данию (230 тонн на 1,3 млн долл. США), Нидерландов (106 тонн на 530,2 тыс. долл. США), Франции (30 тонн на 472,7 тыс. долл. США), Литвы (70 тонн в 371,4 тыс. долл. США) и Венгрии (25 тонн в 165,2 тыс. долл. США).

В разрезе товарных позиций всего за четыре месяца 2020 года экспортировано такого свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе (в абсолютном выражении):

  • лосося тихоокеанского (нерка, горбуша, кета, чавыча, кижуч, сима, форель Бива), атлантического и дунайского - 267 398 кг на 2 129,5 тыс. долл. США;
  • трески - 193 869 кг на 981,5 тыс. долл. США.

Напомним, в течение января-апреля Украина экспортировала 191,7 тонны живой и свежей рыбы, стоимостью 238,9 тысячи долларов.

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