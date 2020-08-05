В Україні реалізація перероблених водних біоресурсів збільшилася на 8% - Держрибагентство

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. За півроку Україна реалізувала перероблених та консервованих риби, ракоподібних і молюсків на 2 715 млн грн, що на 8,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держрибагентства.

"За даними Державної служби статистики України протягом січня-червня 2020 року обсяг реалізації перероблених та консервованих риби, ракоподібних і молюсків склав 2 715 млн грн. Такий результат на 203,2 млн грн (8,1%) більше, ніж за аналогічний період 2019 року", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що обсяг реалізації зазначеної продукції за межі країни за шість місяців поточного року склав 102,8 млн грн.

Так, у 2019 році реалізовано перероблених та консервованих риби, ракоподібних і молюсків на 5 681,1 млн грн, з яких 282,9 млн грн – на зовнішні ринки.

Нагадаємо, за п’ять місяців Україна експортувала риби та ракоподібних на 10,6 млн доларів, найбільше такої продукції у грошовому вираженні купила Німеччина.

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