В Украине рашисты разрушили более 120 медицинских учреждений и 43 аптеки - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские захватчики в Украине полностью разрушили 122 медицинских учреждения, а повредили 817. Также было разрушено до основания 43 аптеки. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.
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"С начала войны у нас 817 заведений здравоохранения, объектов заведений здравоохранения повреждено вражескими снарядами, пулями. Можно сказать, что эти больницы выведены из технологического процесса, но так или иначе возвращены для того, чтобы спасать украинцев и оказывать медицинскую помощь", - сказал Ляшко.
Детали
По его словам, 122 заведения были разрушены до основания и они восстановлению не подлежат.
"На их месте нужно строить новые. Если оценивать в средствах, то на восстановление поврежденных заведений, на восстановление до того состояния, в котором они были до начала войны, нужно 35 миллиардов 808 млн. Для того, чтобы отстроить 122 разрушенных объектов заведений здравоохранения нужно 15 млрд 328 млн", - рассказал Ляшко.
Кроме того, он сообщил, что 85 автомобилей скорой медицинской помощи, гражданской, работающей по вызову 103, были разрушены и выведены из маршрутизации. 105 автомобилей было захвачено и их судьба неизвестна.
"481 аптека была повреждена и 43 разрушено дотла. Сейчас на территории, на которой рф пытаются установить оккупационный режим находится 469 заведений здравоохранения. Это заведения, оказывающие первичную медицинскую помощь и специализированные заведения здравоохранения", - сказал Ляшко.
Дополнение
В результате полномасштабного вторжения рф в Украину погибло 14 медицинских работников, работавших в гражданских больницах.