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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти вбили в Україні 14 медиків, які працювали у цивільних лікарнях

Окупанти вбили в Україні 14 медиків, які працювали у цивільних лікарнях

Київ • УНН

 • 132639 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинуло 14 медичних працівників, які працювали у цивільних лікарнях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає УНН.

Цитата

"14 медичних працівників вбито і 48 поранено. Це тих медичних працівників, яких у нас є офіційна статистика, про яких прийшли офіційні дані. Це тільки ті працівники, які працювали в цивільних лікарнях. Ми розуміємо, що ще є статистика наших колег, які були мобілізовані й сьогодні рятують українців на фронті, допомагаючи ЗСУ", - розповів Ляшко.

Доповнення

2 червня повідомили, що внаслідок повномасштабного вторгнення рф загинуло 11 медиків.

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