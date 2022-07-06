Окупанти вбили в Україні 14 медиків, які працювали у цивільних лікарнях

Цитата

"14 медичних працівників вбито і 48 поранено. Це тих медичних працівників, яких у нас є офіційна статистика, про яких прийшли офіційні дані. Це тільки ті працівники, які працювали в цивільних лікарнях. Ми розуміємо, що ще є статистика наших колег, які були мобілізовані й сьогодні рятують українців на фронті, допомагаючи ЗСУ", - розповів Ляшко.

Доповнення

2 червня повідомили, що внаслідок повномасштабного вторгнення рф загинуло 11 медиків.