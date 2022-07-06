Оккупанты убили в Украине 14 медиков, которые работали в гражданских больницах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине погибли 14 медицинских работников, которые работали в гражданских больницах. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
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"14 медицинских работников убиты и 48 ранены. Это те медицинские работники, которых у нас есть официальная статистика, о которых пришли официальные данные. Это только те работники, которые работали в гражданских больницах. Мы понимаем, что еще есть статистика наших коллег, которые были мобилизованы и сегодня спасают украинцев на фронте, помогая ВСУ", - рассказал Ляшко.
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2 июня сообщили, что в результате полномасштабного вторжения рф погибли 11 медиков.