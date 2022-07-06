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В Україні рашисти зруйнували понад 120 медичних закладів та 43 аптеки - Ляшко

В Україні рашисти зруйнували понад 120 медичних закладів та 43 аптеки - Ляшко

Київ • УНН

 • 151244 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Російські загарбники в Україні повністю зруйнували 122 медичних заклади, а пошкодили 817. Також було зруйновано вщент 43 аптеки. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"З початку війни у нас 817 закладів охорони здоров’я, об’єктів закладів охорони здоров’я пошкоджено ворожими снарядами, кулями. Можна сказати, що ці лікарні виведені з технологічного процесу, але тим чи іншим чином повернуті для того, щоб рятувати українців та надавати медичну допомогу", - сказав Ляшко.

Деталі

За його словами, 122 заклади було зруйновано вщент і вони відновленню не підлягають.

"На їх місці потрібно будувати нові. Якщо оцінювати в коштах, то на відновлення пошкоджених закладів, на відновлення до того стану у якому вони були до початку війни потрібно 35 мільярдів 808 млн. Для того, щоб відбудувати 122 зруйнованих об’єктів закладів охорони здоров’я потрібно 15 млрд 328 млн", - розповів Ляшко.

Окрім того, він повідомив, що 85 автомобілів швидкої медичної допомоги, цивільної, яка працює за викликом 103 було зруйновано та виведено з маршрутизації. 105 автомобілів було захоплено і їх доля не відома.

"481 аптеку було пошкоджено і 43 зруйновано вщент. Зараз на території, на якій рф намагаються встановити окупаційний режим перебуває 469 закладів охорони здоров’я. Це заклади, які надають первинну медичну допомогу так і спеціалізовані заклади охорони здоров’я", - сказав Ляшко.

Доповнення

Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинуло 14 медичних працівників, які працювали у цивільних лікарнях.

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