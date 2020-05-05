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В Украине в течение недели зафиксировано 10 атак на сайты Офиса Президента

Киев • УНН

 • 10459 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине в течение недели система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 15 718 подозрительных событий и заблокировала 10 DDoS-атак, подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В Украине в течение недели зафиксировано 10 атак на сайты Офиса Президента

"В течение 28 апреля - 5 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 15 718 подозрительных событий. Подавляющее большинство из них - обнаружение нестандартных протоколов или событий (9759 событий), попыток сетевого сканирования (2861 событие), обнаружение сетевого трояна (1528 событий) и попыток получения прав администратора (1210 событий)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 7932 различных видов атак, из которых 7838 - это сетевые атаки прикладного уровня.

"Также заблокировано 10 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины)", - добавляется в сообщении.

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 1671 киберинцидентов.

Большинство инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (1617 инцидентов). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (более 90%) и фишинга (до 2%).

В случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-телекоммуникационных систем просим информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Напомним, количество кибератак на порталы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значительно увеличилось с момента начала пандемии коронавируса.

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