В Україні протягом тижня зафіксовано 10 атак на сайти Офісу Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні протягом тижня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури зафіксувала 15 718 підозрілих подій та заблокувала 10 DDoS-атак, переважну більшість - на сайти Офісу Президента України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
"Протягом 28 квітня - 5 травня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури зафіксувала 15 718 підозрілих подій. Переважна більшість з них - виявлення нестандартних протоколів або подій (9759 подій), спроб мережевого сканування (2861 подія), виявлення мережевого трояна (1528 подій) та спроб отримання прав адміністратора (1210 подій)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 7932 різних видів атак, з яких 7838 - це мережеві атаки прикладного рівня.
"Також заблоковано 10 DDoS-атак (переважна більшість - на сайти Офісу Президента України)", - додається у повідомленні.
Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 1671 кіберінцидентів.
Більшість інцидентів належить доменній зоні UACOM (1617 інцидентів). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдженню шкідливого програмного забезпечення (більше 90%) та фішингу (до 2%).
В разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
Нагадаємо, кількість кібератак на портали Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) значно збільшилася з моменту початку пандемії коронавірусу.