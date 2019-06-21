В Украине ускорился рост инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Рост инвестиций в Украине в первом квартале 2019 года ускорилось по сравнению с предыдущим кварталом, а темпы роста валового накопления основного капитала выросли до 17,4% в годовом измерении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
"После определенного замедления в конце прошлого года вновь ускорился рост инвестиций. Темпы роста валового накопления основного капитала выросли до 17,4% г/г", - указали в НБУ.
По данным Нацбанка, этому способствовали в том числе:
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- частные инвестиционные проекты в энергетике и добывающей промышленности, в том числе с участием иностранных инвесторов;
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- капитальные ремонты и модернизация отдельных промышленных предприятий;
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- наращивание объемов капитальных расходов бюджета.
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Кроме того, указали в регуляторе, несколько улучшились деловые ожидания бизнеса.
Добавим, валовое накопление основного капитала - это вложение средств в основной капитал с целью расширения объемов производства и получения больших прибылей.
Напомним, по данным Госстатистики, в Украину в первом квартале текущего года поступило 587,6 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 13,17% больше аналогичного периода прошлого года.