Іноземці у І кварталі наростили інвестиції в Україну на 13%, РФ - у лідерах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. До України у першому кварталі поточного року надійшло 587,6 мільйона доларів прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що на 13,17% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, у січні-березні надходження прямих інвестицій в Україну становило 587,6 млн дол., тоді як роком раніше цей обсяг становив 519,2 млн дол.
При цьому майже чверть надходжень ПІІ в Україну у першому кварталі цього року принесла Російська Федерація - 137,9 млн дол., або 23,5% від загального обсягу.
Кіпр вклав в Україну у січні-березні 106,4 млн дол., або 18,1%, Швейцарія - 54,6 млн дол., або 9,3%.
Нідерланди принесли Україні за цей період 52,9 млн дол. ПІІ, або 9%, Австрія - 40,4 млн дол., або 6,9%, Угорщина - 28,5 млн дол., або 4,8%, Велика Британія - 26,4 млн дол., або 4,5%.
Водночас надходження ППІ з Росії у січні-березні цього року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросли приблизно уп'ятеро - з 22,5 млн дол. до 137,9 млн дол. У першому кварталі 2018 року надходження ППІ з Росії становили 4,3% від загального обсягу, тоді як цього року - 23,5%. Тобто, зростання частки у загальному обсязі становило 19,2%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, чистий приплив ПІІ в Україну торік становив 2,4 млрд дол. США, що на 7,7% менше у порівнянні з 2017 роком.