Іноземці у І кварталі наростили інвестиції в Україну на 13%, РФ - у лідерах

КИЇВ. 30 травня. УНН. До України у першому кварталі поточного року надійшло 587,6 мільйона доларів прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що на 13,17% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.