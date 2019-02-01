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Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну впав на 7,7%

Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну впав на 7,7%

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну торік становив 2,4 млрд дол. США, що на 7,7% менше у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

"Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив 2,4 млрд дол. США (2,6 млрд дол. США у 2017 році)", - повідомили у НБУ.

Зокрема, більше половини ПІІ – 58% або 1,4 млрд дол. США – були спрямовані у реальний сектор економіки. Інвестиції у фінансовий сектор склали 42% від загального обсягу, з них майже половина – операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал.

Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком зріс до 7,5 млрд дол. США (порівняно з 5 млрд дол. США у 2017 році). За результатами року переважав приплив приватного сектору, проте наприкінці року значно збільшилася роль державного сектору. Зокрема, у IV кварталі уряд розмістив єврооблігації на 2 млрд дол. США і залучив фінансування від Світового банку та ЄС на загальну суму в 1 млрд дол. США в еквіваленті.

Платіжний баланс України у 2018 році зведено з профіцитом 2,9 млрд дол. США, за попередніми даними. Завдяки профіциту зведеного платіжного балансу та отриманню кредиту МВФ міжнародні резерви України збільшилися на 10,7% до 20,8 млрд дол. США або 3,4 місяці імпорту майбутнього періоду станом на кінець 2018 року.

У 2018 році дефіцит поточного рахунку збільшився до 4,7 млрд дол. США через розширення дефіциту торгівлі товарами.

Нагадаємо, експорт товарів з України за рік зріс на 9,2% - до 43,3 млрд дол. При цьому Україна за рік наростила імпорт товарів на 14% - до 56,3 млрд дол.

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