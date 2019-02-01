Приток прямых иностранных инвестиций в Украину упал на 7,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в прошлом году составил 2,4 млрд долл. США, что на 7,7% меньше в сравнении с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,4 млрд долл. США (2,6 млрд долл. США в 2017 году)", - сообщили в НБУ.
В частности, более половины ПИИ - 58% или 1,4 млрд долл. США - были направлены в реальный сектор экономики. Инвестиции в финансовый сектор составили 42% от общего объема, из них почти половина - операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал.
Чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 7,5 млрд долл. США (по сравнению с 5 млрд долл. США в 2017 году). По результатам года преобладал приток частного сектора, однако в конце года значительно увеличилась роль государственного сектора. В частности, в IV квартале правительство разместило еврооблигации на 2 млрд долл. США и привлекло финансирование от Всемирного банка и ЕС на общую сумму в 1 млрд долл. США в эквиваленте.
Платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом 2,9 млрд долл. США, по предварительным данным. Благодаря профициту сводного платежного баланса и получению кредита МВФ международные резервы Украины увеличились на 10,7% до 20,8 млрд долл. США или 3,4 месяца импорта будущего периода по состоянию на конец 2018 года.
В 2018 году дефицит текущего счета увеличился до 4,7 млрд долл. США из-за расширения дефицита торговли товарами.
Напомним, экспорт товаров из Украины за год вырос на 9,2% - до 43,3 млрд долл. При этом Украина за год нарастила импорт товаров на 14% - до 56,3 млрд долл.