Иностранцы в I квартале увеличили инвестиции в Украину на 13%, РФ - в лидерах

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Киев  •  УНН

 • 9826 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украину в первом квартале текущего года поступило 587,6 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 13,17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Так, в январе-марте поступления прямых инвестиций в Украину составили 587,6 млн долл., тогда как годом ранее этот объем составлял 519,2 млн долл.

При этом почти четверть поступлений ПИИ в Украину в первом квартале этого года принесла Российская Федерация - 137,9 млн долл., или 23,5% от общего объема.

Кипр вложил в Украину в январе-марте 106,4 млн долл., или 18,1%, Швейцария - 54,6 млн долл., или 9,3%.

Нидерланды принесли Украине за этот период 52,9 млн долл. ПИИ, или 9%, Австрия - 40,4 млн долл., или 6,9%, Венгрия - 28,5 млн долл., или 4,8%, Великобритания - 26,4 млн долл., или 4,5 %.

В то же время поступления ППИ из России в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросли примерно в пять раз - с 22,5 млн долл. до 137,9 млн долл. В первом квартале 2018 года поступления ППИ из России составляли 4,3% от общего объема, тогда как в этом году - 23,5%. То есть, увеличение доли в общем объеме составило 19,2%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, чистый приток ПИИ в Украину в прошлом году составил 2,4 млрд долл. США, что на 7,7% меньше по сравнению с 2017 годом.

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