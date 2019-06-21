В Україні прискорилося зростання інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Зростання інвестицій в Україні у першому кварталі 2019 року прискорилося у порівнянні з попереднім кварталом, а темпи збільшення валового нагромадження основного капіталу зросли до 17,4% у річному вимірі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
"Після певного уповільнення наприкінці минулого року знову прискорилося зростання інвестицій. Темпи збільшення валового нагромадження основного капіталу зросли до 17,4% р/р", - вказали у НБУ.
За даними Нацбанку, цьому сприяли зокрема:
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- приватні інвестиційні проекти в енергетиці та добувній промисловості, у тому числі за участі іноземних інвесторів;
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- капітальні ремонти і модернізація окремих промислових підприємств;
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- нарощування обсягів капітальних видатків бюджету.
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Окрім того, вказали у регуляторі, дещо поліпшилися ділові очікування бізнесу.
Додамо, валове нагромадження основного капіталу – це вкладення коштів в основний капітал з метою розширення обсягів виробництва та отримання вищих прибутків.
Нагадаємо, за даними Держстатистики, до України у першому кварталі поточного року надійшло 587,6 мільйона доларів прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що на 13,17% більше проти аналогічного періоду минулого року.