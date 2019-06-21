В Україні прискорилося зростання інвестицій

КИЇВ. 21 червня. УНН. Зростання інвестицій в Україні у першому кварталі 2019 року прискорилося у порівнянні з попереднім кварталом, а темпи збільшення валового нагромадження основного капіталу зросли до 17,4% у річному вимірі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.