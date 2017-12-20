В Украине презентовали арт-календарь о военной пище

"Сегодня фонд "Вернись живым" вместе с украинскими художниками представили благотворительный арт-календарь, посвященный военной пище. Это уже четвертый календарь, который создали волонтеры. В этом году он получился достаточно неожиданным и смелым. На каждом фото изображена еда, которая является обычной как для военных на передовой, так и для каждого из нас. Художественные образы в календаре представлены через сюрреалистическую призму. Сочетание лапши быстрого приготовления, сосисок, бутербродов, консервы на одном фото с гранатами, патронами, колючей проволокой напоминает, что между мирной жизнью и войной очень тонкая грань", - говорится в сообщении.

Отмечено, что авторы работ летом посетили зону АТО, расположение одного из подразделений спецназначения и фрегат "Гетман Сагайдачный". Каждая фотография имеет прототип из реальной жизни.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о выходном 25 декабря.