В Україні презентували арт-календар про військову їжу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні презентували арт-календар про військову їжу. Про це повідомляє прес-служба фонду "Повернись живим", передає УНН.
"Сьогодні Фонд "Повернись живим" разом з українськими художниками презентували благодійний арт-календар, який присвячений військовій їжі. Це вже четвертий календар, який створили волонтери. Цього року він вийшов достатньо неочікуваним та сміливим. На кожному фото зображена їжа, яка є звичною як для військових на передовій, так і для кожного з нас. Художні образи в календарі подані через сюрреалістичну призму. Поєднання локшини швидкого приготування, сосисок, бутербродів, консерви на одному фото з гранатами, патронами, колючим дротом нагадує, що між мирним життям та війною дуже тонка грань", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що автори робіт влітку відвідали зону АТО, розташування одного з підрозділів спецпризначення та фрегат "Гетьман Сагайдачний". Кожна фотографія має прототип з реального життя.
Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про вихідний 25 грудня.