В Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Война — время вызовов и нестандартных решений. Наша команда проверила, сможет ли терминал работать в пути на скорости 130 км/ч. Результаты передаем в SpaceX", - отметил он.
Справка
Starlink – это инновационный проект компании SpaceX Илона Маска, который благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.
Напомним
В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета StarLink.
В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора.
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