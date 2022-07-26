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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink

В Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink

Киев • УНН

 • 194932 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

"Война — время вызовов и нестандартных решений. Наша команда проверила, сможет ли терминал работать в пути на скорости 130 км/ч. Результаты передаем в SpaceX", - отметил он.

Справка

Starlink – это инновационный проект компании SpaceX Илона Маска, который благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Напомним

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета StarLink.

В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

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