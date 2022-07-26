В Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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"Війна — час викликів та нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км/год. Результати передаємо до SpaceX", - зазначив він.
Довідка
Starlink – це інноваційний проект компанії SpaceX Ілона Маска, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.
Нагадаємо
На початку березня в Україну приїхала перша партія станцій супутникового інтернету StarLink.
Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво компанії Starlink Ukraine. Також Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора.
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