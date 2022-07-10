Starlink швидко повертає зв'язок на деокуповані території - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що супутниковий інтернет-провайдер Starlink швидко повертає зв'язок на звільнених територіях. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
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"Starlink швидко повертає зв'язок на деокуповані території. Українці можуть одразу телефонувати рідним, поки оператори відновлюють чи будують пошкоджені окупантами оптичні мережі. Не потрібно чекати й витрачати час на погодження та дозволи", - наголосив він.
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Федоров навів приклад села Радинка Київської області, яке постраждало від дій російської армії.
"Загарбники діяли там за типовим сценарієм — вбивали, грабували, руйнували все на своєму шляху. Зокрема, вежі мобільного зв'язку. Команда Vodafone встановила в Радинці Starlink, який забезпечує зв'язком весь населений пункт", - зазначив він.
Довідка
Starlink – це інноваційний проект компанії SpaceX Ілона Маска, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.
Нагадаємо
На початку березня в Україну приїхала перша партія станцій супутникового інтернету StarLink.
Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво компанії Starlink Ukraine. Також Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора.