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Starlink быстро возвращает связь на деоккупированные территории – Федоров

Starlink быстро возвращает связь на деоккупированные территории – Федоров

Киев • УНН

 • 241809 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Вицепремьер-министр –министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что спутниковый интернет-провайдер Starlink быстро возвращает связь на освобожденных территориях. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Starlink быстро возвращает связь на деоккупированные территории. Украинцы могут сразу звонить по телефону родным, пока операторы восстанавливают или строят поврежденные оккупантами оптические сети. Не нужно ждать и тратить время на согласование и разрешения", - подчеркнул он.

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Федоров привел пример села Радинка Киевской области, которое пострадало от действий российской армии.

"Захватчики действовали там по типичному сценарию — убивали, грабили, разрушали все на своем пути. В частности, башни мобильной связи. Команда Vodafone установила в Радинке Starlink, обеспечивающей связью весь населенный пункт", - отметил он.

Справка

Starlink – это инновационный проект компании SpaceX Илона Маска, благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Напомним

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета StarLink.

В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

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