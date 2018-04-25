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В Украине трудоспособных женщин на 6 млн больше, чем мужчин

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Если взять Украину, имеем такую ​​статистику: 14 млн женщин и 8 млн мужчин трудоспособного населения. Женщин на 6 млн больше. Об этом народный депутат Украины, представитель Президента в ВР Ирина Луценко сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

В Украине трудоспособных женщин на 6 млн больше, чем мужчин

“... Если взять Украину, имеем такую ​​статистику: 14 млн женщин и 8 млн мужчин трудоспособного населения. Женщин на 6 млн больше и они вынуждены занимать ниши низкооплачиваемой работы. Нам надо поощрять женщин использовать свой потенциал на „работах с добавленной стоимостью“, в технологических отраслях.

Нам нужно больше женщин на руководящих должностях. Посмотрите на Кабинет министров: из 26 только 3 женщины”, — отметила Луценко.

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Она также отметила, что лучше ситуация по заместителям министров, но и там присутствует гендерное неравенство, “почему бы не ввести баланс 50/50, или по крайней мере не менее 30-40% одного пола?”.

Она также подчеркнула, что в Украине больше женщин, чем мужчин, с высшим образованием: “Больше женщин с двумя и тремя высшими образованиями. Это потенциал, который может быть использован профессионально! Нам нужно выровнять оплату труда (сейчас женщины получают на 20-30% меньше), запретить рекламу вакансий с ограничениями по возрасту или полу. Привлекать больше женщин к предпринимательской деятельности, предоставлять микрокредитование”, - отметила представитель Президента в ВР.

Ирина Луценко также обращает внимание на то, что женщины производят 37% мирового ВВП: “Экономисты подсчитали, что ВВП различных стран и регионов можно существенно повысить только за счет трудоустройства большего количества женщин. ЕС может увеличить ВПП на 13%, США — на 9%, Япония — на 16%.

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В Украине работают 67% женщин. Если поднять уровень занятости до 80%, то рост ВВП вместо 3,2% в этом году был бы 4,1%. Умножьте это на миллиарды гривен — это колоссальный доход в развитие Украины”, - отмечает Луценко.

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