В Україні працездатних жінок на 6 млн більше, ніж чоловіків

“...Якщо взяти Україну, маємо таку статистику: 14 млн жінок і 8 млн чоловіків працездатного населення. Жінок на 6 млн більше і вони вимушені займати ніші низькооплачуваної праці. Нам треба заохочувати жінок використовувати свій потенціал на „роботах з доданою вартістю“, в технологічних галузях.

Нам потрібно більше жінок на керівних посадах. Подивіться на Кабінет міністрів: з 26 лише 3 жінки”, — наголосила Луценко.

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Вона також зауважила, що краща ситуація по заступниках міністрів, але і там присутня гендерна нерівність, “чому б не ввести баланс 50/50, або принаймні не менше 30-40% однієї статі?”.

Вона також підкреслила, що в Україні більше жінок, ніж чоловіків, з вищою освітою: “Більше жінок з двома і трьома вищими освітами. Це потенціал, який може бути використаний професійно! Нам потрібно вирівняти оплату праці (зараз жінки отримують на 20-30% менше), заборонити рекламу вакансій з обмеженнями по віку чи статі. Залучати більше жінок до підприємницької діяльності, надавати мікрокредитування”, — наголосила Представник Президента у ВР.

Ірина Луценко також звертає увагу на те, що жінки продукують 37% світового ВВП: “Економісти підрахували, що ВВП різних країн і регіонів можна суттєво підвищити лише за рахунок працевлаштування більшої кількості жінок. ЄС може збільшити ВПП на 13%, США — на 9%, Японія — на 16%.

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В Україні працюють 67% жінок. Якщо підняти рівень зайнятості до 80%, то зростання ВВП замість 3,2% цього року було б 4,1%. Помножте це на мільярди гривень — це колосальний дохід в розбудову України”, — зауважує Луценко.