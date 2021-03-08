В Украине пожары за неделю унесли жизни более 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. За прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, на пожарах в Украине погибли 43 человека, еще 11 жизней унесла вода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
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“Ликвидировано 1 тыс. 53 пожара, спасено на пожарах 24 человек и не допущено уничтожение огнем 387 зданий и 69 ед. техники. На пожарах погибло 43 человека”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 334 тыс. грн.
“В течение недели на водных объектах погибло 11 человек”, — добавили в ГСЧС.
Дополнение
Во время пожара в столичной недостроенной бани погибло три человека.
Напомним, ночью 1 марта в одном из районов Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме, в результате этого погиб пенсионер.