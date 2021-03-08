Під час пожежі у столичній лазні загинуло три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Під час пожежі у столичній недобудованій лазні загинуло три людини. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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“8 березня о 01 год. 26 хв. у Святошинському районі в будівлі недобудованої бані (розміром 10×8 м) виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що через півтори години, о 03 год.10 хв., пожежу було ліквідовано.
Додається, що вогнем було знищено речі домашнього вжитку та оздоблення на площі 80 м. кв.
До гасіння залучалося 29 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС, додали надзвичайники.
Доповнення
Напередодні у житловому багатоповерховому будинку, що розташований на вулиці Празькій на лівому березі столиці, сталась пожежа.