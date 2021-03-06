У Києві сталась пожежа в житловій багатоповерхівці

Деталі

Так, загоряння виникло близько 16:00 на одному з нижніх поверхів будівлі. Полум’я і дим були помітні з другого поверху.

Як повідомляються очевидці, на місце події прибуло чотири машини ДСНС, після чого рятувальники приступили до гасіння пожежі. Станом на 16:40 ані полум’я, ані диму не було помітно з вулиці.

На місце події прибула також карета швидкої допомоги, проте наразі невідомо, чи постраждали мешканці будинку в результаті загоряння.

УНН намагається з’ясувати в ДСНС України деталі інциденту.

Доповнення

Як повідомляв УНН, минулого тижня у Подільському районі Києва сталась масштабна пожежа у складській будівлі з виробами з дерева та паперу.



