У Києві сталась пожежа в житловій багатоповерхівці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У житловому багатоповерховому будинку, що розташований на вулиці Празькій на лівому березі столиці, сталась пожежа, передає УНН з посиланням на очевидців події.
Деталі
Так, загоряння виникло близько 16:00 на одному з нижніх поверхів будівлі. Полум’я і дим були помітні з другого поверху.
Як повідомляються очевидці, на місце події прибуло чотири машини ДСНС, після чого рятувальники приступили до гасіння пожежі. Станом на 16:40 ані полум’я, ані диму не було помітно з вулиці.
На місце події прибула також карета швидкої допомоги, проте наразі невідомо, чи постраждали мешканці будинку в результаті загоряння.
УНН намагається з’ясувати в ДСНС України деталі інциденту.
Доповнення
Як повідомляв УНН, минулого тижня у Подільському районі Києва сталась масштабна пожежа у складській будівлі з виробами з дерева та паперу.