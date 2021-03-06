В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Пражской на левом берегу столицы, произошел пожар, передает УНН со ссылкой на очевидцев происшествия.
Детали
Так, возгорание возникло около 16:00 на одном из нижних этажей здания. Пламя и дым были видны со второго этажа.
Как сообщается очевидцы, на место происшествия прибыло четыре машины ГСЧС, после чего спасатели приступили к тушению пожара. По состоянию на 16:40 ни огня, ни дыма не было заметно с улицы.
На место происшествия прибыла также карета скорой помощи, однако пока неизвестно, пострадали ли жильцы дома в результате возгорания.
УНН пытается выяснить у ГСЧС Украины детали инцидента.
Дополнение
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Подольском районе Киева произошел масштабный пожар в складском здании с изделиями из дерева и бумаги.