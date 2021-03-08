Во время пожара в столичной бане погибло три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Во время пожара в столичной недостроенной бане погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
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“8 марта в 01 час. 26 мин. в Святошинском районе в здании недостроенной бане (размером 10 × 8 м) возник пожар, в результате которого погибли 3 человека”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что через полтора часа, в 03 год.10 мин., пожар был ликвидирован.
Добавляется, что огнем было уничтожено вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 м. кв.
К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС, добавили чрезвычайники.
Дополнение
Накануне в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Пражской на левом берегу столицы, случился пожар.