В Україні пожежі за тиждень забрали життя понад 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. За минулий тиждень, з 1 по 7 березня, на пожежах в Україні загинули 43 людини, ще 11 життів забрала вода. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
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“Ліквідовано 1 тис. 53 пожежі, врятовано на пожежах 24 особи та не допущено знищення вогнем 387 будівель і 69 од. техніки. На пожежах загинуло 43 особи”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 334 тис. грн.
“Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб”, — додали у ДСНС.
Доповнення
Під час пожежі у столичній недобудованій лазні загинуло три людини.
Нагадаємо, вночі 1 березня в одному з районів Дніпропетровської області сталася пожежа у житловому будинку, внаслідок цього загинув пенсіонер.