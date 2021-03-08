В Україні пожежі за тиждень забрали життя понад 40 осіб

Цитата

“Ліквідовано 1 тис. 53 пожежі, врятовано на пожежах 24 особи та не допущено знищення вогнем 387 будівель і 69 од. техніки. На пожежах загинуло 43 особи”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 334 тис. грн.

“Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 11 осіб”, — додали у ДСНС.

Доповнення

Під час пожежі у столичній недобудованій лазні загинуло три людини.



Нагадаємо, вночі 1 березня в одному з районів Дніпропетровської області сталася пожежа у житловому будинку, внаслідок цього загинув пенсіонер.