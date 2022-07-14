В Украине потеплеет: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Сегодня в Украине температура пойдет вверх, местами до 32 градусов тепла, дожди все еще будут идти, но не на всей территории страны, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"14 июля ночью в Украине, кроме западных и большинства южных областей, дождь; днем в северо-восточной части, Донецкой и Луганской областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.
Детали
В западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16°, в южных областях местами 17-19°; днем 21-26°, на юге и Закарпатье 27-32°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 12-14°, днем 22-25°.