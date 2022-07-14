В Украине потеплеет: прогноз погоды на сегодня

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"14 июля ночью в Украине, кроме западных и большинства южных областей, дождь; днем ​​в северо-восточной части, Донецкой и Луганской областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Детали

В западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южных областях местами 17-19°; днем 21-26°, на юге и Закарпатье 27-32°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью дождь, днем ​​без существенных осадков. Температура ночью 12-14°, днем ​​22-25°.