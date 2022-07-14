В Україні потепліє: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Сьогодні в Україну температура піде вгору, місцями до 32 градусів тепла, дощі все ще будуть йти, але не на всій території країни, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
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"14 липня вночі в Україні, крім західних та більшості південних областей, дощ; вдень у північно-східній частині, Донецькій та Луганській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, у південних областях місцями 17-19°; вдень 21-26°, на півдні та Закарпатті 27-32°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 22-25°.