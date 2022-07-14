В Україні потепліє: прогноз погоди на сьогодні

Цитата

"14 липня вночі в Україні, крім західних та більшості південних областей, дощ; вдень у північно-східній частині, Донецькій та Луганській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південних областях місцями 17-19°; вдень 21-26°, на півдні та Закарпатті 27-32°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 22-25°.