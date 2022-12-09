В Украине повреждено 40% объектов высоковольтной сети
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Украине в разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства и добавил, что этой зимой украинцы постоянно будут жить в условиях ограничения потребления электроэнергии, передает УНН.
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«Сейчас в системе ситуация контролируемая, но все еще сохраняется значительный дефицит электрической энергии. Повреждены все тепловые и гидроэлектростанции в стране, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Поэтому в большинстве регионов ограничения электроснабжения все еще значительны. Это необходимая мера для удержания сбалансированной работы нашей энергосистемы», - сказал Шмыгаль.
По его словам, по состоянию на утро 9 декабря резервными схемами удалось заживить потребителей Одесской области, пострадавшей во время восьмой ракетной атаки. Частично введены в работу объекты тепловой генерации в Одесской и Херсонской областях, что позволило, в частности, запустить в работу системы отопления. Но ограничение потребления остается значительным из-за существенных повреждений.
Также он отметил, что непростая ситуация в Киевской области, где враг нанес удар по объектам генерации. Поэтому на левобережье дефицит более существенный.
«Но самое сложное в Донецкой и Харьковской областях, где враг почти ежедневно атакует артиллерией объекты генерации и распределительные сети», - рассказал Шмыгаль.
Он сообщил, что ситуация осложняется погодными условиями, замедляющими не только восстановительные работы, но и работу саперных бригад.
«Будем откровенно говорить, что этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии». – добавил Шмыгаль.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение Кабмина четкие приоритеты включения электроснабжения.
В Украине дефицит электроэнергии будет сохраняться во время осенне-зимнего периода.