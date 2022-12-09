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В Україні пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі

В Україні пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі

Київ • УНН

 • 770505 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду та додав, що цієї зими українці постійно будуть жити в умовах обмеження споживання електроенергії, передає УНН.

Цитата

«Зараз в системі ситуація контрольована, але все ще зберігається значний дефіцит електричної енергії. Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції в країні, різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми», - сказав Шмигаль.

За його словами, станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, яка постраждала під час восьмої ракетної атаки. Частково введені в роботу об’єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дозволило, зокрема, запустити в роботу системи опалення. Але обмеження споживання залишається значним через суттєві пошкодження.

Також він зазначив, що непроста ситуація на Київщині, де ворог завдав удару по об’єктах генерації. Через це на лівобережжі дефіцит більш суттєвий.

«Але найскладніше на Донеччині та Харківщині, де ворог майже щодня атакує артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі», - розповів Шмигаль.

Він повідомив, що ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад.

«Говоритимемо відверто, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії». – додав Шмигаль.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд Кабміну чіткі пріоритети включення електропостачання.

В Україні дефіцит електроенергії зберігатиметься принаймні під час осінньо-зимового періоду.

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