Взимку зберігатиметься дефіцит електроенергії – голова Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні дефіцит електроенергії зберігатиметься принаймні під час осінньо-зимового періоду. Про це на брифінгу повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький, передає УНН.
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"Якщо виходити із сьогоднішньої ситуації, із сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит існуватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду. Його можна скомпенсувати частково якимись заходами типу імпорту, але не повністю", – сказав Кудрицький.
Наразі в енергосистемі триває поступове відновлення генеруючих потужностей.
"Думаю, за декілька днів ми досягнемо межі, коли можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, – додав Кудрицький.
Нагадаємо
Володимир Кудрицький повідомив, що зараз головне завдання енергетиків – зменшити дефіцит електроенергії на рівень, який був до ракетної атаки 5 грудня. Лише тоді буде змога повернутися до планових відключень.