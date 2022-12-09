Зимой будет сохраняться дефицит электроэнергии – глава Укрэнерго

Детали

"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно скомпенсировать частично какими-либо мерами типа импорта, но не полностью", – сказал Кудрицкий.

Сейчас в энергосистеме идет постепенное восстановление генерирующих мощностей.

"Думаю, через несколько дней мы достигнем предела, когда можно будет четко придерживаться плановых графиков отключений по областям, – добавил Кудрицкий.

Напомним

Владимир Кудрицкий сообщил, что сейчас главная задача энергетиков – уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, который был до ракетной атаки 5 декабря. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям.