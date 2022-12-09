Зимой будет сохраняться дефицит электроэнергии – глава Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Украине дефицит электроэнергии будет сохраняться по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Об этом на брифинге сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает УНН.
Детали
"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно скомпенсировать частично какими-либо мерами типа импорта, но не полностью", – сказал Кудрицкий.
Сейчас в энергосистеме идет постепенное восстановление генерирующих мощностей.
"Думаю, через несколько дней мы достигнем предела, когда можно будет четко придерживаться плановых графиков отключений по областям, – добавил Кудрицкий.
Напомним
Владимир Кудрицкий сообщил, что сейчас главная задача энергетиков – уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, который был до ракетной атаки 5 декабря. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям.