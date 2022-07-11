В Украине более 7 тысяч военных считаются пропавшими без вести

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"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш колцентр имеет ориентировочно 7200 человек. Например, полк "Азов" — это Нацгвардия (что подчиняется МВД - ред.) и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из Азовстали", — рассказал Котенко.

Детали

По его словам, большинство из пропавших военных — в плену. В качестве примера приводит военных 1 батальона 36 бригады.

"Мы знаем, что их вывезли в россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон — в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие — живы", - сказал Котенко.

Дополнение

29 июня сообщалось, что в рамках масштабного обмена с российского плена освободили 144 украинских военных, среди них 95 защитников "Азовстали".

6 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что пленных из “Азовстали”, находящихся на территории ОРДЛО, может быть больше, чем 2,5 тысячи человек.