В Україні понад 7 тисяч військових вважаються зниклими безвісти

Цитата

"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ВСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк "Азов" — це Нацгвардія (що підпорядковується МВС - ред.) і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі", — розповів Котенко.

Деталі

За його словами, більшість зі зниклих військових — у полоні. Як приклад, наводить військових 1 батальйону 36 бригади.

"Ми знаємо, що їх вивезли в росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон — у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі — живі", - сказав Котенко.

Доповнення

29 червня повідомлялося, що в межах масштабного обміну з російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".

6 червня Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що полонених з “Азовсталі”, які перебувають на території ОРДЛО, може бути більше, ніж 2,5 тисяч осіб.