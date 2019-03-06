В Украине подорожало производство сельхозпродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Украине подорожало производство сельскохозяйственной продукции. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
За год (январь 2019 года к январю 2018 года) производить сельхозпродукцию стало дороже на 5,7%. В частности, затраты на производство продукции растительного происхождения выросли на 4,3%, а животного - на 9,1%.
Также выросла стоимость материально-технических ресурсов промышленного происхождения, потребляемых сельским хозяйством. За год - на 5,5%.
Добавим, что затраты на производство сельхозпродукции являются одной из составляющих себестоимости мяса. Но несмотря на рост расходов, украинские предприниматели предлагают потребителям доступные цены на продукт. Сегодня стоимость мяса в Украине ниже, чем в большинстве европейских стран.
Разница в цене между польской и украинской курятиной составляет 18%. Говядина в Польше стоит на 43% дороже, чем в Украине.
В прошлом году курятина была мясом №1 в Украине по популярности среди украинцев. Отметим, что этот вид мяса на 100% обеспечивается отечественными производителями, крупнейший из них - "Мироновский хлебопродукт".