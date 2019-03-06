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В Україні подорожчало виробництво сільгосппродукції

В Україні подорожчало виробництво сільгосппродукції

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В Україні подорожчало виробництво сільськогосподарської продукції. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За рік (січень 2019 року до січня 2018 року) виробляти сільгосппродукцію стало дорожче на 5,7%. Зокрема, витрати на виробництво продукції рослинного походження зросли на 4,3%, а тваринного – на 9,1%.

Також зросла вартість матеріально-технічних ресурсів промислового походження, що споживаються сільським господарством. За рік - на 5,5%.

Додамо, що витрати на виробництво сільгосппродукції є однією зі складових собівартості м’яса. Але попри зростання витрат, українські підприємці пропонують споживачам доступні ціни на продукт. Сьогодні вартість м'яса в Україні є нижчою, аніж у більшості європейських країн.

Різниця в ціні між польською та українською курятиною складає 18%. Яловичина у Польщі коштує на 43% дорожче, аніж в Україні.

Нагадаємо, минулого року курятина була м’ясом №1 в Україні за популярністю серед українців. Зазначимо, що цей вид м’яса на 100% забезпечується вітчизняними виробниками, найбільший з них - "Миронівський хлібопродукт".

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