Польща vs Україна: де дешевші овочі, м'ясо та вино
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Понад 80% соціальних продуктів харчування коштують у Варшаві значно дорожче, аніж у Києві. Про це свідчать дані аналітичного порталу Numbeo, передає УНН.
Йдеться зокрема про овочі, м'ясо, яйця, хліб та вино.
Так, до прикладу, буханка хліба вагою 500 гр коштує у Варшаві у середньому 3 злотих (21,3 грн), у Києві - 12,9 грн. Різниця у ціні становить 39,6%.
Помідори та картопля обходяться жителям польської столиці у 5,6 злотих (40 грн) та 2 злотих (14 грн), киянам - у 38 грн та 10,5 грн за кг. Різниця в ціні становить 4% та 26,7% відповідно.
Різниця у вартості яєць у Варшаві та Києві становить 45,5%, на користь гаманця киян.
Досить відчутною є різниця в цінах на вино - 41%. Пляшка вина коштує у Варшаві в середньому 24 злотих (169,8 грн), у Києві - 100 грн.
М'ясо у Польщі на порядок дорожче, аніж в Україні.
За кілограм курячої грудки жителю Варшави доведеться заплатити 16,4 злотих (116 грн), жителю Києва - 95 грн. Різниця в ціні - 18,3%.
Кілограм яловичини обійдеться жителю польської столиці у 35,2 злотих (249 грн), українцю - в 140 грн.
Нагадаємо, минулого року курятина була м’ясом №1 в Україні за популярністю серед українців. Зазначимо, що цей вид м’яса на 100% забезпечується вітчизняними виробниками.
ТОП-5 найбільших виробників і експортерів курятини очолює "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба). Його частка у загальному обсязі експорту України сягає 88%.