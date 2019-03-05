Польша vs Украина: где дешевле овощи, мясо и вино
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Более 80% социальных продуктов питания стоят в Варшаве значительно дороже, чем в Киеве. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Numbeo, передает УНН.
Речь идет в частности об овощах, мясе, яйцах, хлебе и вине.
Так, к примеру, буханка хлеба весом 500 гр стоит в Варшаве в среднем 3 злотых (21,3 грн), в Киеве - 12,9 грн. Разница в цене составляет 39,6%.
Помидоры и картофель обходятся жителям польской столицы в 5,6 злотых (40 грн) и 2 злотых (14 грн), киевлянам - в 38 грн и 10,5 грн за кг. Разница в цене составляет 4% и 26,7% соответственно.
Разница в стоимости яиц в Варшаве и Киеве составляет 45,5%, в пользу кошелька киевлян.
Достаточно ощутима разница в ценах на вино - 41%. Бутылка вина стоит в Варшаве в среднем 24 злотых (169,8 грн), в Киеве - 100 грн.
Мясо в Польше на порядок дороже, чем в Украине.
За килограмм куриной грудки жителю Варшавы придется заплатить 16,4 злотых (116 грн), жителю Киева - 95 грн. Разница в цене - 18,3%.
Килограмм говядины обойдется жителю польской столицы в 35,2 злотых (249 грн), украинцу - в 140 грн.
В прошлом году курятина была мясом №1 в Украине по популярности среди украинцев. Отметим, что этот вид мяса на 100% обеспечивается отечественными производителями.
ТОП-5 крупнейших производителей и экспортеров курятины возглавляет "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба). Его доля в общем объеме экспорта Украины составляет 88%.