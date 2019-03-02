В Украине подорожали водка, колбаса и сало

В частности, выросли цены на хлеб - в среднем на 35 коп. за буханку. По состоянию на январь текущего года буханку хлеба пшеничного из муки высшего сорта можно было купить в среднем за 22,2 грн, буханку хлеба пшеничного из муки первого сорта - за 17,8 грн, буханку хлеба ржаного, ржано-пшеничного - за 18,6 грн.

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Также подорожало масло сливочное на 82 коп. - до 39,7 грн за 200 граммов продукта, крупы ячневые - на 15 коп., до 11,9 грн за кг, колбасы вареные первого сорта - на 40 коп., до 93,6 грн за кг, сало - на 45 коп., до 76,7 грн за кг, масло подсолнечное - на 12 коп., до 35,1 грн за литр.

Также, в Украине подорожали алкогольные напитки. В частности, бутылка пива отечественных марок объемом 0,5 литра подорожала на 25 коп. - до 15,3 грн.

Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 39 коп. - до 63,2 грн, бутылка водки объемом 0,5 л - на 40 коп., до 91,04 грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

Ранее УНН сообщал, что с декабря 2018 года по январь 2019 года в Украине подорожали 88% социального ассортимента продуктов.