За місяць в Україні подорожчали 88% продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. З грудня 2018 року по січень 2019 року в Україні подорожчали 88% соціального асортименту продуктів. Про це написав голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Відбулось зростання вартості всіх видів хліба та молочки, борщового набору, соняшникової олії, яєць, макаронів, борошна, ячної крупи, пшона, усіх видів м’яса та сала, ковбаси та риби. Стали дешевшими рис й цукор. Не змінилась ціна на гречку і манку", - написав Дорошенко.
Так, найбільше подорожчали:
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- Капуста – на 29%, яка коштує 11,5 грн за кілограм.
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- Картопля – на 16%, яка коштує 9,3 грн.
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- Буряк – на 15%, яка коштує 12,5 грн.
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- Цибуля – на 10%, яка коштує 18,5 грн.
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- Пшоно – на 5%, яке коштує 25, 1 грн.
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Натомість, цукор і рис подешевшали, але менше, ніж на відсоток. Не змінилася ціна на гречку і манку.
Як повідомляв УНН, в Україні подорожчали овочі, молоко та сир.