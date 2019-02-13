За місяць в Україні подорожчали 88% продуктів

КИЇВ. 13 лютого. УНН. З грудня 2018 року по січень 2019 року в Україні подорожчали 88% соціального асортименту продуктів. Про це написав голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.



