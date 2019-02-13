За месяц в Украине подорожали 88% продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. С декабря 2018 года по январь 2019 года в Украине подорожали 88% социального ассортимента продуктов. Об этом написал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Произошел рост стоимости всех видов хлеба и молочки, борщового набора, подсолнечного масла, яиц, макарон, муки, ячневой крупы, пшена, всех видов мяса и сала, колбасы и рыбы. Стали дешевле рис и сахар. Не изменилась цена на гречку и манку", - написал Дорошенко.
Так, больше всего подорожали:
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- Капуста - на 29%, которая стоит 11,5 грн за килограмм.
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- Картофель - на 16%, которая стоит 9,3 грн.
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- Свекла - на 15%, которая стоит 12,5 грн.
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- Лук - на 10%, которая стоит 18,5 грн.
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- Пшено - на 5%, которое стоит 25 1 грн.
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Зато, сахар и рис подешевели, но меньше, чем на процент. Не изменилась цена на гречку и манку.
Как сообщал УНН, в Украине подорожали овощи, молоко и сыр.