Бутерброд з ковбасою за рік подорожчав на 15%

“Батон – 500 г у січні 2018 року ми купували, за офіційними даними, в середньому по країні за 10,3 грн, а в січні 2019 року – вже за 12,8 грн. Подорожчання за рік становило 24%. 400 г вареної ковбаси першого гатунку на початку 2018 року коштувало 33 грн, а в січні 2019 року – 37,5 грн. Ціна зросла на 14%. Масло вершкове (100 г) у 2018 році – 17,9 грн, 2019 році – 19,9 грн. Продається дорожче на 11%“, - підрахував експерт.

Від так, якщо взяти батон вагою 500 г, варену ковбасу – 400 г, вершкове масло – 100 г та все нарізати, то, за словами експерта, вийде 12 смачних бутербродів.

А підрахувавши вищенаведені дані, “у січні 2018 року для приготування 12 бутербродів з ковбасою можна було витратити 61,2 грн. У січні 2019 року вартість канапок зросла до 70,2 грн, а це на 15% дорожче. Кожен бутерброд виходить по 5,9 грн”, - заявив Дорошенко.

Він також зазначив, що середня заробітна плата за рік збільшилась на 20%, мінімальна на 12%, середня пенсія - на 7%.

“З цього можна зробити висновок, що для тих, хто отримує пенсію та мінімальну зарплату звичайний бутерброд став менш доступним”, - додав він.

Раніше УНН повідомляв, з грудня 2018 року по січень 2019 року в Україні подорожчали 88% соціального асортименту продуктів.