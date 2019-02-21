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Бутерброд с колбасой за год подорожал на 15%

Бутерброд с колбасой за год подорожал на 15%

Киев  •  УНН

 • 73602 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Обычный бутерброд с колбасой за год подорожал на 15%. Об этом сообщил глава Ассоциации Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Батон - 500 г в январе 2018 года мы покупали, по официальным данным, в среднем по стране за 10,3 грн, а в январе 2019 года - уже за 12,8 грн. Подорожание за год составило 24%. 400 г вареной колбасы первого сорта в начале 2018 года стоило 33 грн, а в январе 2019 года - 37,5 грн. Цена выросла на 14%. Масло сливочное (100 г) в 2018 году - 17,9 грн, 2019 году - 19,9 грн. Продается дороже на 11%", - подсчитал эксперт.

Таким образом, если взять батон весом 500 г, вареную колбасу - 400 г, сливочное масло - 100 г и все нарезать, то, по словам эксперта, выйдет 12 вкусных бутербродов.

А подсчитав вышеприведенные данные, "в январе 2018 года для приготовления 12 бутербродов с колбасой можно было потратить 61,2 грн. В январе 2019 года стоимость бутербродов выросла до 70,2 грн, а это на 15% дороже. Каждый бутерброд получается по 5,9 грн", - заявил Дорошенко.

Он также отметил, что средняя заработная плата за год увеличилась на 20%, минимальная на 12%, средняя пенсия - на 7%.

"Из этого можно сделать вывод, что для тех, кто получает пенсию и минимальную зарплату обычный бутерброд стал менее доступным", - добавил он.

Ранее УНН сообщал, с декабря 2018 года по январь 2019 года в Украине подорожали 88% социального ассортимента продуктов.

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